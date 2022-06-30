Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин рассказал о конечной цели спецоперации на Украине

Путин назвал освобождение Донбасса и безопасность России конечной целью СВО на Украине

Фото: Alexander Scherbak/Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин, комментируя ход специальной военной операции России на Украине, подтвердил свою позицию по этому вопросу. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что цели спецоперации — защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России — не поменялись, но тактика достижения задач может быть разной.

Путин рассказал, что российские войска продвигаются и достигают поставленных целей, и добавил, что в вопросе хода СВО он доверяет профессионалам. Также он объяснил, что российское командование прежде всего думает о сохранении жизней своих бойцов.

Материалы по теме:
«Людей очень много» В Россию въехало больше миллиона беженцев с Украины. С чем они сталкиваются и кто им помогает?
«Людей очень много»В Россию въехало больше миллиона беженцев с Украины. С чем они сталкиваются и кто им помогает?
27 июня 2022
«Люди приезжают напуганные» Допросы на границе, общие комнаты и неопределенность. Что ждет украинских беженцев в России?
«Люди приезжают напуганные»Допросы на границе, общие комнаты и неопределенность. Что ждет украинских беженцев в России?
Сегодня

Также глава Кремля опроверг информацию о теракте в городе Кременчуг Полтавской области. Он указал, что российская армия в ходе спецоперации не бьет ни по каким гражданским объектам.

Ранее Министерство обороны России отчиталось об уничтожении ангара с вооружением в Кременчуге. По данным российских военных, там хранилось западное оружие, которое планировалось направить украинской группировке войск в Донбасс. Позже в сети распространились кадры пожара в местном торговом центре. Киев обвинил Москву в ракетном ударе по зданию. Однако официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала обвинения фейками.

При этом российский лидер подчеркнул, что у Москвы нет проблем с двумя вышеуказанными странами, как с Украиной. В связи с этим он назвал ложным сравнение членства Украины в Североатлантическом альянсе с вступлением в него Швеции и Финляндии.

О противостоянии с НАТО

Путин заявил, что не считает новостью заявление руководства НАТО о подготовке к противостоянию с Россией с 2014 года. «Мы должны относиться к этому как к факту», — сказал он, добавив, что альянсу был давно был нужен какой-то внешний враг.

Это лишний раз подтверждает то, о чем мы все время говорили: о том, что блок НАТО — это рудимент прошлой эпохи, эпохи холодной войны

Владимир Путинпрезидент России

Рассуждая о призывах Запада продолжать боевые действия на Украине, Путин оценил их как средство защиты интересов Запада. Он отметил, что эти высказывания подтверждают предположения о том, что благо Украины не является целью западных стран, и именно этим объясняются решительные действия Москвы по защите собственных интересов.

Материалы по теме:
«Мы давние соперники» Британия несет большие убытки от санкций против России. Почему Лондону так важно помогать Украине?
«Мы давние соперники»Британия несет большие убытки от санкций против России. Почему Лондону так важно помогать Украине?
18 июня 2022
Без мирового господства. Нобелевский лауреат усомнился в могуществе США
Без мирового господства.Нобелевский лауреат усомнился в могуществе США
24 июня 2022

Также руководитель России счел «не очень корректной» ссылкой слова британского премьер-министра Бориса Джонсона о том, что женщина во главе России не начала бы спецоперацию. Он напомнил события из новейшей истории, когда Маргарет Тэтчер приняла решение о начале военных действий против Аргентины за Фолклендские острова. «Вот женщина приняла решение о начале военных действий, где эти острова и где Британия. И продиктовано это не чем иным, как имперскими амбициями, подтверждением своего имперского статуса», — сказал российский лидер.

«Отвратительное зрелище»

Путин прокомментировал обсуждения лидеров стран «Большой семерки» (G7) своей фотографии с голым торсом на коне и выражение ими желания раздеться для фотографии.

Не знаю, как они хотели раздеться: по пояс, ниже пояса, но думаю, это было бы отвратительное зрелище

Владимир Путинпрезидент России

26 июня главы G7 вспомнили за обеденным столом российского лидера. Готовясь сфотографироваться, премьер Великобритании Борис Джонсон спросил остальных, оставлять или снимать им пиджаки, чтобы выглядеть круче российского лидера. После этого канадский премьер Джастин Трюдо сказал, что они устроят показ верховой езды с голым торсом, а Джонсон заявил, что они должны показать свои грудные мышцы.

Также Путин напомнил строчки поэта Александра Пушкина о том, что быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. «Я с этим согласен. В человеке все должно быть гармонично: и душа, и тело. Но для того чтобы все так было гармонично, нужно отказаться от злоупотребления алкоголем и других вредных привычек, заняться физической культурой, спортом», — добавил Путин. Он похвалил лидеров «семерки» за то, что они хотя бы начали говорить о своем желании.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин рассказал о конечной цели спецоперации на Украине
Великобритания выделит более миллиарда евро на военную помощь Украине
В США заявили о намерении жестко бороться с ростом цен
Байден обещал Эрдогану получить «зеленый свет» от Конгресса на поставку F-16
Россиян предупредили об одном изменении в выдаче паспорта
Известная певица поделилась историями о безумных поклонниках
В ООН ответили на призыв Зеленского исключить Россию из Совбеза
Роднина одной фразой оценила желание дочери Тутберидзе выступать за сборную США
Путин раскритиковал Джонсона за слова о «токсичной маскулинности»
В США объяснили уникальность старейшей подлодки ЧФ России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.