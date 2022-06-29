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Захарова назвала фейком заявления об ударе ВС России по ТЦ в Кременчуге

Захарова назвала фейком обвинения Киева в ударе ВС России по торговому центру в Кременчуге

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала фейками обвинения Киева в том, что Вооруженные силы (ВС) России якобы нанесли удар по торговому центру в Кременчуге. Об этом она заявила на брифинге, трансляция которого доступна на YouTube.

Захарова напомнила, что Киев обвинил в произошедшем Москву и также заявил, что внутри торгового центра находились около тысячи гражданских лиц.

«А может быть, западная общественность поинтересуется у своих режимов, зачем поставлять и хранить оружие и боеприпасы в непосредственной близости от торгового центра? Такой вопрос в голову не приходил ни западным корреспондентам, ни западным неправительственным организациям, ни тем самым "гуманитарщикам", которые так озабочены ситуацией вокруг Украины», — сказала представитель МИД.

По мнению Захаровой, оружие намеренно хранили рядом с торговым центром, а военные использовали мирных жителей в качестве «щита». Российская армия, подчеркнула она, высокоточными ударами уничтожала именно склады с боеприпасами.

Ранее Министерство обороны России отчиталось об уничтожении ангара с вооружением в городе Кременчуг Полтавской области. По данным российских военных, там хранилось западное оружие, которое планировалось направить украинской группировке войск в Донбасс.

Позже в сети распространились кадры пожара в местном торговом центре. Киев обвинил Москву в ракетном ударе по зданию.

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Алевтина Запольская
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