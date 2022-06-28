Минобороны заявило об уничтожении ангара ВСУ с боеприпасами из США и Европы

Минобороны заявило об уничтожении ангара ВСУ в Кременчуге с боеприпасами из США и Европы

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам Вооруженных сил Украины (ВСУ) с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами. Об этом во вторник, 28 июня, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что цель была поражена 27 июня в городе Кременчуг Полтавской области. Оружие и боеприпасы западного производства, которые находились на уничтоженном складе, планировали отправить украинской группировке войск на Донбассе, добавили в Минобороны.

О начале специальной операции России на Украине стало известно 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.