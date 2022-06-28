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Минобороны показало точное попадание ракеты с Ка-52 в опорный пункт ВСУ

Минобороны показало на видео точное попадание в опорный пункт ВСУ ракеты с Ка-52

Министерство обороны России показало на видео, как управляемая ракета «Вихрь», выпущенная с боевого вертолета Ка-52 «Аллигатор», наносит точный удар по опорному пункту украинских военных. Соответствующие кадры военное ведомство предоставило журналистам во вторник, 28 июня.

Уточняется, что снаряд влетел прямо в ворота здания.

На опубликованной записи также показана предполетная подготовка вертолетов, их вылет на боевую задачу, огонь неуправляемых ракет с кабрирования и прямое попадание противотанковой управляемой ракеты по украинской бронетехнике.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. Он заявил, что о помощи попросили в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Ранее Минобороны показало кадры работы расчета противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет».

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Евгения Куликова
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