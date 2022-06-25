Минобороны показало кадры работы ракетного комплекса «Корнет»

Минобороны России показало кадры работы противотанкового ракетного комплекса «Корнет»

Минобороны России показало кадры работы расчета противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» подразделения Воздушно-десантных войск. Видео публикует ТАСС.

В ходе боевой работы была обнаружена замаскированная огневая позиция бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на заброшенном предприятии.

Ранее группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) России блокировали Лисичанск с юга. В Минобороны рассказали, что за пять дней было освобождено 11 населенных пунктов, в том числе крупные поселки Лоскутовка, Мирная Долина, Устиновка.

24 июня в Минобороны сообщили об освобождении населенных пунктов Горское и Золотое в Луганской народной республике (ЛНР). Южная группировка войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина завершила разгром окруженной группировки ВСУ.

В декабре 2021 года военный эксперт Дмитрий Литовкин назвал преимущества ПТРК «Корнет». Он отметил, что комплекс может преодолевать активную защиту танков с помощью парного пуска ракет.