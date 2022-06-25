ВС РФ блокировали Лисичанск с юга

Минобороны заявило, что российские войска блокировали Лисичанск с юга

Группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) России блокировали Лисичанск с юга. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.

Соединения и воинские части группировки войск "Центр" под командованием генерал-полковника Александра Лапина, прорвав хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили противостоящего противника, и, развивая наступление, блокировали город Лисичанск с юга Игорь Конашенков официальный представитель Минобороны России

Конашенков отметил, что за пять дней было освобождено 11 населенных пунктов, в том числе крупные поселки Лоскутовка, Мирная Долина, Устиновка.

В Минобороны также сообщили об освобождении населенных пунктов Горское и Золотое в Луганской народной республике (ЛНР).

Российскими войсками и подразделениями Народной милиции ЛНР освобождены населенные пункты Горское и Золотое Игорь Конашенков официальный представитель Минобороны России

По словам Конашенкова, южная группировка войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина завершила разгром окруженной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в горском котле.

Горский котел

Кольцо союзных сил в районе Горского и Золотого сомкнулось 22 июня. В окружение, по данным властей ЛНР, попали около 2 тысяч военных. Из них около 1,8 тысячи военнослужащих ВСУ, 120 боевиков «Правого сектора» (запрещенная в России организация), до 80 иностранных наемников. Кроме того, было захвачено свыше 40 боевых бронированных машин и порядка 80 орудий и минометов.

В Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) подтвердили, что город Горское взят союзными силами под полный контроль. Пресс-служба ведомства разместила видео, на котором видно, как военные водружают флаг республики у здания городской администрации.

24 июня военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что Вооруженные силы вместе с бойцами Луганской народной республики вошли в остающийся под украинским контролем город Лисичанск.

Пленные под Лисичанском

В тот же день подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко заявил, что группировка ВСУ под Горским и Золотым полностью потеряла боеспособность и «перестала существовать как цельное подразделение».

То заявление, которое было сделано с утра, по ликвидации [украинской] группировки, которая находится [у населенных пунктов] Горское — Золотое. Имелось в виду, что она полностью утратила боеспособность, потеряла управление и как цельное подразделение перестала существовать. Это не была ликвидация физическая Андрей Марочко офицер Народной милиции ЛНР

По информации помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселева, под Лисичанском сдались в плен коло 600 украинских боевиков.

Я полагаю, что не более 600 человек [сдались в плен под Лисичанском], это с ранеными, большая часть убежала врассыпную через Мирную Долину (поселок в 17 км от Лисичанска — прим. «Ленты.ру») в Лисичанск Виталий Киселев помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР)

При этом ранее сообщалось, что в котле Горское — Золотое под Лисичанском сдались в плен свыше 800 военнослужащих ВСУ. Более тысячи были уничтожены. Среди пленных много раненых.