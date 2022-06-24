Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ЛНР заявили о полном контроле Горского

НМ ЛНР заявила, что вместе с союзниками взяла под контроль Горское

Народная милиция Луганской народной республики (НМ ЛНР) заявила, что вместе с союзными подразделениями взяла под полный контроль город Горское. Информация об этом появилась на странице ведомства во «ВКонтакте».

Также пресс-служба разместила видео, на котором видно, как военные водружают флаг республики у здания городской администрации.

В пятницу, 24 июня, офицер НМ ЛНР Андрей Марочко сообщил, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Горским и Золотым фактически перестала существовать, так как потеряла боеспособность.

Ранее в этот же день Минобороны России доложило о блокированной в «Горском котле» группировке ВСУ. По словам генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, ее численность составила до двух тысяч человек.

Мировая история санкций
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Евросоюз выделит Украине 9 миллиардов евро
Иностранца осудили на четыре года условно за переводы денег террористам
Путин описал подход Запада фразой королевы о хлебе и пирожных
«Тинькофф» объявил о комиссии за валюту на брокерских счетах
В России запустят дополнительный поезд в Крым
В Подмосковье пенсионер и его парализованная жена заживо сгорели в квартире
Лукашенко прилетел в Петербург для встречи с Путиным
Собчак назвала Киркорова российским Бэтменом
Мощный смерч возле Геленджика попал на видео
На Украине депутата Рады заподозрили в связях с российской разведкой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.