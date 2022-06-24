В ЛНР заявили о полном контроле Горского

НМ ЛНР заявила, что вместе с союзниками взяла под контроль Горское

Народная милиция Луганской народной республики (НМ ЛНР) заявила, что вместе с союзными подразделениями взяла под полный контроль город Горское. Информация об этом появилась на странице ведомства во «ВКонтакте».

Также пресс-служба разместила видео, на котором видно, как военные водружают флаг республики у здания городской администрации.

В пятницу, 24 июня, офицер НМ ЛНР Андрей Марочко сообщил, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Горским и Золотым фактически перестала существовать, так как потеряла боеспособность.

Ранее в этот же день Минобороны России доложило о блокированной в «Горском котле» группировке ВСУ. По словам генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, ее численность составила до двух тысяч человек.