В ЛНР заявили о прекращении существования группировки ВСУ под Горским и Золотым

В ЛНР заявили, что группировка ВСУ под Горским и Золотым фактически перестала существовать

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Горским и Золотым фактически перестала существовать, так как потеряла боеспособность. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, передает ТАСС.

«То заявление, которое было сделано с утра, по ликвидации [украинской] группировки, которая находится [у населенных пунктов] Горское — Золотое. Имелось в виду, что она полностью утратила боеспособность, потеряла управление и как цельное подразделение перестала существовать. Это не была ликвидация физическая», — пояснил он.

Ранее стало известно, что в котле Горское — Золотое под Лисичанском сдались в плен свыше 800 военнослужащих ВСУ. Более тысячи были уничтожены. Среди пленных много раненых.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в районе Горского и Золотого полностью блокирована группировка украинских войск численностью до двух тысяч человек.

По словам офицера НМ ЛНР, Горское и Золотое находятся под контролем сил республики, силовики уже установили знамя Победы на бывшем здании военно-гражданской администрации Золотого.