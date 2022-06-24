В ЛНР сообщили о ликвидации группировки ВСУ в котле Горское – Золотое

Народная милиция ЛНР сообщила о ликвидации группировки ВСУ в котле Горское – Золотое

Попавшая в «котел Горское — Золотое» группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожена. Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

По его словам, населенные пункты теперь находятся под контролем сил республики. Силовики также установили знамя Победы на бывшем здании военно-гражданской администрации Золотого.

Ранее сообщалось, что Народная милиция ЛНР вошла в населенный пункт Горское и начала зачищать его от украинских военных.

Кольцо союзных сил в районе Горского и Золотого сомкнулось 22 июня. В окружение, по данным властей ЛНР, попали около 2 тысяч военных.