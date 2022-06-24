Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ЛНР сообщили о ликвидации группировки ВСУ в котле Горское – Золотое

Народная милиция ЛНР сообщила о ликвидации группировки ВСУ в котле Горское – Золотое

Кадр: Telegram-канал «Марочко Live»

Попавшая в «котел Горское — Золотое» группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожена. Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

По его словам, населенные пункты теперь находятся под контролем сил республики. Силовики также установили знамя Победы на бывшем здании военно-гражданской администрации Золотого.

Ранее сообщалось, что Народная милиция ЛНР вошла в населенный пункт Горское и начала зачищать его от украинских военных.

Кольцо союзных сил в районе Горского и Золотого сомкнулось 22 июня. В окружение, по данным властей ЛНР, попали около 2 тысяч военных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В ЛНР сообщили о ликвидации группировки ВСУ в котле Горское – Золотое
Опубликован список унесенных в море на Кубани россиян
Минобороны показало кадры ударов ТОС «Солнцепек» по позициям ВСУ
Во Франции оценили перспективы вступления Украины в ЕС
В Херсоне назвали убийство сотрудника администрации угрозой властям
Индия нарастила закупки российской нефти в 50 раз
В офисе Ельцин Центра началась проверка на экстремизм
Блогерша сделала депиляцию дома ради экономии и осталась с синяками на ногах
Обнаружен термоядерный взрыв на нейтронной звезде
Аллигатор напал на игравшего в мяч возле пруда мужчину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.