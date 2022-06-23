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Народная милиция ЛНР начала зачищать Горское

РИА Новости: Народная милиция ЛНР начала зачистку города Горское

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) вошла в населенный пункт Горское, откуда восемь лет украинская артиллерия обстреливала города республики, и начала его зачистку от украинских войск. Об этом сообщает РИА Новости.

Как утверждает корреспондент агентства, пехота двигается вдоль улиц и проверяет дома на наличие неприятеля. Она не встречает серьезного сопротивления.

Дороги сильно пострадали от минометных обстрелов, а мост, соединяющий город с поселком Тошковка, оказался подорван. Других подробностей о боях за Горское пока не приводится.

Кольцо союзных сил в районе Горского и Золотого сомкнулось накануне, 22 июня. Как полагают власти ЛНР, в окружение попали около двух тысяч украинских военных. Они рассеяны и дезориентированы.

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Алевтина Запольская
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