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В ЛНР рассказали о бегстве украинских офицеров из окружения южнее Лисичанска

Помощник главы МВД ЛНР заявил, что офицеры ВСУ бросили позиции в Золотом и Горском

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), окруженных южнее Лисичанска, дезориентированы и рассеяны, они пытаются хаотично отступать. Об этом рассказал ТАСС помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев.

Речь идет о населенных пунктах Тошковка, Золотое и Горское. Кольцо союзных сил в этом районе сомкнулось накануне, 22 июня.

По его словам, большая часть офицеров сумела сбежать из окружения, бросив своих подчиненных. На этом фоне многие украинские военнослужащие, как заявил силовик, начали сдаваться в плен.

«Идет зачистка этих районов и уничтожение как Вооруженных сил Украины, так и наемников», — пояснил Киселев.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в окружении под Горским и Золотым остаются около двух тысяч украинских военных. Они подают сигналы о желании сложить оружие и сдаться в плен.

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Алевтина Запольская
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