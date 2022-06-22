В ЛНР заявили об окружении украинских военных под Лисичанском

НМ ЛНР заявила об окружении более 1300 украинских военных и наемников под Лисичанском

Представитель Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) окружены в Горском и Золотом под Лисичанском. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что в окружение южнее города попали более 1300 украинских военных и наемников.

Ранее офицер НМ ЛНР Андрей Марочко рассказал, что подразделения республики вплотную приблизилась к Лисичанску. По его словам, средства обнаружения и разведки сил народной милиции полностью покрыли город.