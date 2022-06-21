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Народная милиция ЛНР вплотную приблизилась к Лисичанску

Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил, что силы республики вплотную приблизились к Лисичанску

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Подразделения Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) вплотную приблизилась к Лисичанску. Об этом сообщил офицер НМ ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала, передает ТАСС.

По словам офицера, средства обнаружения и разведки сил НМ ЛНР полностью покрывают город.

«Если мы берем направление Лисичанска, то на этом направлении мы уже вплотную подошли к данному населенному пункту, уже без оптических приборов можно наблюдать данный населенный пункт, и, естественно, это позволяет правильно работать нашим подразделениям» — объяснил положение Марочко.

Ранее украинский депутат от «Слуги народа» Марьяна Безуглая сообщила, что Зеленский посетил Лисичанск. По ее словам, президент приехал в город тайно, чтобы поддержать войска.

В Министерстве обороны России это назвали вбросом и объяснили попыткой украинских властей остановить панику из-за военных провалов.

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Алевтина Запольская
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