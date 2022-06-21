Минобороны назвало вбросом в стиле «Квартала-95» посещение Зеленским Лисичанска

Генерал Конашенков назвал вбросом в традициях «Квартала-95» посещение Зеленским Лисичанска

Сообщения о посещении президентом Украины Владимиром Зеленским города Лисичанск являются вбросом в лучших традициях «Квартала-95». С таким заявлением выступил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Так в Минобороны России отреагировали на сообщения украинских новостных порталов о тайном визите Зеленского в Лисичанск, где президент якобы попал под обстрел. Эти сообщения в Минобороны объяснили попытками украинских властей остановить панику из-за военных провалов.

Конашенков добавил, что базирующаяся в районе Лисичанска группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) отрезана от снабжения и находится под огневым контролем российской армии, а бойцам ВСУ остается лишь сдаться в плен.

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