Путин назвал трудным и вынужденным решение о проведении спецоперации на Украине

Путин назвал трудным и вынужденным решение о проведении специальной операции на Украине

Решение о проведении спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины было вынужденным и трудным, но необходимым. Об этом, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«Это решение [о проведении спецоперации] суверенной страны, у которой есть безусловное право, основанное, кстати, на Уставе ООН, отстаивать свою безопасность», — сказал глава государства.

Он напомнил, что операция на Украине направлена на защиту жителей республик Донбасса, которые в течение восьми лет подвергались геноциду со стороны киевских властей.

Путин также заявил, что все задачи спецоперации России будут безусловно решены. Это подтверждает героизм российских военных и консолидация общества, уверен президент.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам Путина, она предотвратила реальную опасность, нависшую над Россией. Она обеспечит безопасность жителей ДНР и ЛНР.