Путин заверил в безусловном решении всех задач спецоперации на Украине

Путин заявил, что все задачи специальной военной операции России на Украине будут решены

Все задачи специальной военной операции (СВО) России на Украине безусловно будут решены. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), трансляцию которого в своем YouTube-канале ведет «Комсомольская правда».

«И залогом тому — мужество и героизм наших войнов, консолидация российского общества, чья поддержка дает силы и уверенность армии и флоту России», — сказал глава государства.

Он также добавил, что глубокое понимание правоты и исторической справедливости, а также строительство и укрепление сильной суверенной державы, в том числе способствует решению задач СВО.

24 февраля Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).