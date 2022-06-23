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Две тысячи окруженных в Донбассе украинских военных захотели сдаться

Посол ЛНР Мирошник сообщил, что 2000 окруженных в Горском военных ВСУ решили сдаться

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Около двух тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), окруженных в районе населенных пунктов Горское и Золотое, захотели сдаться союзным войскам. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник, его цитирует РИА Новости.

Кольцо вокруг Горского и Золотого сомкнулось накануне, 22 июня. Как пояснил посол, из этих городов украинская артиллерия обстреливала ЛНР на протяжении последних восьми лет.

Он отметил, что луганские военные пока не фиксируют массовой сдачи в плен в этом районе, однако украинские войска начали «подавать сигналы», свидетельствующие об этом решении. В самих городах продолжаются бои.

«Есть определенное количество, которые готовы складывать оружие, потому что понимают бесперспективность сопротивления», — сказал Мирошник.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что подразделения республики вплотную приблизились к Лисичанску. По его словам, средства обнаружения и разведки сил Народной милиции полностью покрыли город.

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Алевтина Запольская
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