Две тысячи окруженных в Донбассе украинских военных захотели сдаться

Посол ЛНР Мирошник сообщил, что 2000 окруженных в Горском военных ВСУ решили сдаться

Около двух тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), окруженных в районе населенных пунктов Горское и Золотое, захотели сдаться союзным войскам. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник, его цитирует РИА Новости.

Кольцо вокруг Горского и Золотого сомкнулось накануне, 22 июня. Как пояснил посол, из этих городов украинская артиллерия обстреливала ЛНР на протяжении последних восьми лет.

Он отметил, что луганские военные пока не фиксируют массовой сдачи в плен в этом районе, однако украинские войска начали «подавать сигналы», свидетельствующие об этом решении. В самих городах продолжаются бои.

«Есть определенное количество, которые готовы складывать оружие, потому что понимают бесперспективность сопротивления», — сказал Мирошник.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что подразделения республики вплотную приблизились к Лисичанску. По его словам, средства обнаружения и разведки сил Народной милиции полностью покрыли город.