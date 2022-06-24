Минобороны России рассказало о блокированной в «Горском котле» группировке ВСУ

Минобороны России сообщило о полном блокировании группировки ВСУ в Горском

В районе населенных пунктов Горское и Золотое полностью блокирована группировка украинских войск численностью до двух тысяч человек. О ее составе в пятницу, 24 июня, рассказал журналистам официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он пояснил, что составе заблокированной группировки около 1,8 тысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), 120 боевиков «Правого сектора», до 80 иностранных наемников, а также свыше 40 боевых бронированных машин и порядка 80 орудий и минометов.

Среди окруженных подразделений 3-й механизированный батальон 24-й механизированной бригады, 15-й горно-штурмовой батальон 128-й горно-штурмовой бригады, 42-й мотопехотный батальон 57-й мотопехотной бригады, 70-й батальон 101-й бригады территориальной обороны, а также бригадная артиллерийская группа 57-й мотопехотной бригады, отметил представитель Министерства обороны России, добавив, что за последние сутки в данном районе сдался в плен 41 военнослужащий.

По словам пленных, окруженная украинская группировка истощена. Укомплектованность подразделений личным составом стала ниже 40 процентов. Вышестоящее украинское командование утратило возможность управления ими, снабжение полностью прекращено. Российские войска сжимают кольцо «Горского котла», нанося противнику непрерывное огневое поражение, отметил Конашенков.

Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что котел вокруг Лисичанска может быть закрыт союзными частями Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) и Вооруженных сил России с западного направления уже к вечеру 24 июня.