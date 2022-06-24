В ЛНР рассказали о закрытии котла вокруг Лисичанска

В ЛНР заявили, что котел вокруг Лисичанска может закрыться с запада уже к вечеру 24 июня

Котел вокруг Лисичанска может быть закрыт союзными частями Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) и Вооруженных сил России с западного направления уже к вечеру 24 июня. Об этом заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев, передает ТАСС.

«“Крышка [котла]” будет закрыта уже может быть к сегодняшнему вечеру, у них уже практически нет возможности выйти из Лисичанска», — сказал собеседник агентства.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что кольцо вокруг остающегося под украинским контролем Лисичанска сомкнется через два-три дня. Политик заявил, что пока не может подробно раскрыть «какие-то секреты военных» на этот счет. Он объяснил, что получает информацию о боевых действиях из докладов подчиненных и не готов прогнозировать их исход наверняка.