Глава ЛНР пообещал окружить Лисичанск через три дня

Глава ЛНР Пасечник заявил, что союзные силы окружат Лисичанск через два-три дня

Народная милиция ЛНР и Вооруженные силы России сомкнут кольцо вокруг остающегося под украинским контролем Лисичанска через два-три дня. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил глава республики Леонид Пасечник.

Политик заявил, что пока не может подробно раскрыть «какие-то секреты военных» на этот счет. Он объяснил, что получает информацию о боевых действиях из докладов подчиненных и не готов прогнозировать их исход наверняка.

«Лисичанск будет очищен от украинских националистов», — пообещал Пасечник.

Он также рассказал о боях за промзону Северодонецка, которая вплотную прилегает к Лисичанску. Глава республики пояснил, что наиболее ожесточенные сражения сейчас происходят в районе завода «Азот», но Вооруженные силы Украины (ВСУ) понемного сдают позиции.