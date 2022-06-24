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Кадыров предрек попадание операции по взятию Золотого в военные учебники

Глава Чечни Кадыров показал кадры с захваченным в Золотом вооружением ВСУ
Начало событий в новости В ЛНР заявили о прекращении существования группировки ВСУ под Горским и Золотым

Операция по взятию украинских населенных пунктов Золотое и Горское войдет в военные учебники как самая эффективная спецоперация в плане военной экономики. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Глава Чечни предрек, что эта операция войдет в историю, так как каждый из выпущенных российскими военными патронов был компенсирован отбитым у Вооруженных сил Украины арсеналом вооружения — от патронов до ручных противотанковых комплексов Javelin. Кадры захваченного вооружения Кадыров прикрепил к опубликованному тексту.

«Практически каждый окоп завален гранатами, патронами и другими запасами, которые можно смело использовать для дальнейшего продвижения наших войск», — заявил Кадыров.

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Также в своей записи в блоге глава Чечни пообещал в ближайшее время зачистить всю территорию Донбасса.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Ее целями Путин назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины». Позже в Кремле уточнили, что первостепенной задачей специальной военной операции России на Украине является «уничтожение националистических батальонов».

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