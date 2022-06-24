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Стало известно о 800 сдавшихся в плен бойцов ВСУ под Лисичанском

Свыше 800 бойцов ВСУ сдались в плен и 1000 уничтожены в котле Горское — Золотое

Фото: Алексей Куденко / Reuters

В котле Горское — Золотое под Лисичанском сдались в плен свыше 800 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), более тысячи были уничтожены. Об этом стало известно ТАСС от источника, близкого к Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

По данным источника, среди пленных много раненных.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в районе населенных пунктов Горское и Золотое полностью блокирована группировка украинских войск численностью до двух тысяч человек.

По словам офицера НМ ЛНР Андрея Марочко, Горское и Золотое находятся под контролем сил республики, силовики уже установили знамя Победы на бывшем здании военно-гражданской администрации Золотого.

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Алевтина Запольская
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