Российские военные вошли в Лисичанск

Журналист Пегов сообщил, что союзные силы России и ЛНР вошли в украинский Лисичанск

Вооруженные силы (ВС) России совместно с бойцами Луганской народной республики (ЛНР) вошли в остающийся под украинским контролем город Лисичанск. Об этом сообщает военный корреспондент Семен Пегов в Telegram.

Данные о продвижении союзных сил подтвердили источники Пегова на донбасской передовой. Сейчас идут бои на окраинах города, указывают они.

Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявлял, что котел вокруг Лисичанска может быть закрыт союзными частями Народной милиции ЛНР и ВС РФ с западного направления уже к вечеру 24 июня.

Вечером 23 июня глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что кольцо вокруг Лисичанска сомкнется через два-три дня. Политик заявил, что пока не может подробно раскрыть «какие-то секреты военных» на этот счет.