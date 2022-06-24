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Минобороны заявило о взятии населенных пунктов Горское и Золотое

Минобороны сообщило об освобождении населенных пунктов Горское и Золотое

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Российские войска и подразделения Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) освободили населенные пункты Горское и Золотое. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, его слова передает ТАСС.

Представитель ведомства уточнил, что Южная группировка войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина завершила разгром окруженной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в горском котле.

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«Российскими войсками и подразделениями Народной милиции ЛНР освобождены населенные пункты Горское и Золотое», — добавил генерал.

Ранее Минобороны сообщило, что за пять дней Вооруженные силы (ВС) России освободили десять населенных пунктов на Луганщине.

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Никита Абрамов
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