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Минобороны заявило об освобождении 10 населенных пунктов на Луганщине

МО РФ заявило об освобождении 10 населенных пунктов на Луганском направлении за 5 дней

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российская армия в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации провела успешные наступательные действия на Луганском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что за пять дней Вооруженные силы (ВС) России освободили десять населенных пунктов. Так, под контролем российской армии теперь находятся Лоскутовка, Подлесное, Мирная Долина, Щебкарьер, Врубовка, Нырково, Николаевка, Новоивановка, Устиновка и Рай-Александровка.

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Оборонное ведомство также отчиталось о блокировке группировки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Горске и Золотое. В первом из них окружены четыре батальона, бригадная артиллерийская группа 57-й мотопехотной бригады, формирование «Правого сектора» и иностранные наемники.

23 июня оборонное ведомство заявило, что ряд подразделений ВСУ понес значительные потери за минувшие сутки. Так, разбитый под поселком Мирная Долина в ЛНР 34-й батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ за двое суток потерял свыше 150 человек убитыми и порядка 450 раненых.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основой задачей защиту жителей Донбасса. 23 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о фиксировании фактов использования западного оружия на Украине.

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Анастасия Шейкина
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