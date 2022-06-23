В Кремле заявили о фиксировании фактов использования западного оружия на Украине
Москва тщательно фиксирует все случаи использования западного оружия Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, если часть вооружения, переданного Украине западными странами, доберется до передовых позиций и не будет уничтожена, то Россия отследит, как она используется.
Ранее Украина гарантировала ФРГ использование поставленного из Германии оружия только в оборонных целях, не допуская обстрелов территории России. Аналогичные обещания были даны США.
16 июня генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко заявил, что после поставок Киеву западного вооружения Крымский мост будет целью номер один для украинской армии. По его словам, те жители, которые «бегали в Симферополе и в Крыму с российскими флагами, быстренько достанут украинские и будут бегать с ними».