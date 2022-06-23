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В Кремле заявили о фиксировании фактов использования западного оружия на Украине

Песков заявил, что Россия фиксирует все случаи использования западного оружия на Украине

Фото: Reuters

Москва тщательно фиксирует все случаи использования западного оружия Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, если часть вооружения, переданного Украине западными странами, доберется до передовых позиций и не будет уничтожена, то Россия отследит, как она используется.

Ранее Украина гарантировала ФРГ использование поставленного из Германии оружия только в оборонных целях, не допуская обстрелов территории России. Аналогичные обещания были даны США.

16 июня генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко заявил, что после поставок Киеву западного вооружения Крымский мост будет целью номер один для украинской армии. По его словам, те жители, которые «бегали в Симферополе и в Крыму с российскими флагами, быстренько достанут украинские и будут бегать с ними».

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Константин Лысяков
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