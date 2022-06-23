В Кремле заявили о фиксировании фактов использования западного оружия на Украине

Песков заявил, что Россия фиксирует все случаи использования западного оружия на Украине

Москва тщательно фиксирует все случаи использования западного оружия Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, если часть вооружения, переданного Украине западными странами, доберется до передовых позиций и не будет уничтожена, то Россия отследит, как она используется.

Ранее Украина гарантировала ФРГ использование поставленного из Германии оружия только в оборонных целях, не допуская обстрелов территории России. Аналогичные обещания были даны США.

16 июня генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко заявил, что после поставок Киеву западного вооружения Крымский мост будет целью номер один для украинской армии. По его словам, те жители, которые «бегали в Симферополе и в Крыму с российскими флагами, быстренько достанут украинские и будут бегать с ними».