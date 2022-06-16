Украина назвала Крымский мост целью номер один для поражения

Генерал ВСУ Марченко назвал Крымский мост целью номер один для поражения западным оружием

Генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост будет целью номер один для украинской армии после поставок западного вооружения Киеву. Его слова приводит REGNUM.

Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения… Мы как бы основную кишку подтягивания резервов просто должны обрезать Дмитрий Марченко генерал-майор Вооруженных сил Украины

Марченко также предупредил, что те жители, которые «бегали в Симферополе и в Крыму с российскими флагами, быстренько достанут украинские и будут бегать с ними».

«Заявление нужно рассматривать всерьез»

Командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский ответил на заявление Марченко о планах по поражению Крымского моста в Telegram-канале.

Я не склонен преуменьшать угрозу от любых типов вооружения — они созданы убивать и они будут убивать. Но дегенерат посмотрел хотя бы на карту: от России до участков линии фронта, которые снабжаются традиционно через Крым, есть и другие дороги, минуя полуостров, которые перекрыть противник не в состоянии. Но заявление нужно рассматривать всерьез — эти обязательно попытаются вытворить какую-нибудь гадость Александр Ходаковский Командир батальона «Восток» ДНР

Планы Киева

Ранее ряд СМИ со ссылкой на слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича сообщали, что Киев готов обстреливать Крым из нового вооружения, «если будет такая необходимость».

По словам Арестована, Украина рассматривает Крымский полуостров как свою территорию, поэтому якобы имеет право наносить по ней удары, в том числе с применением поставленного из США вооружения.

Глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что подобные сообщения Киева могут обернуться для Украины такими же мерами. Руководитель Крыма также отреагировал на слова Арестовича о том, что регион якобы уже бомбили.

Если бы Украина действительно нанесла "успешные»" удары по Крыму, то Киев уже давно трубил бы об этой "перемоге" на весь мир Сергей Аксенов глава Крыма

Он выразил уверенность, что в таком случае российская сторона нанесла бы удары по центру принятия решений в Киеве. Власти Украины уже предупреждены о подобных последствиях в случае, если ВСУ нанесут удар американским оружием по территории России, сообщил Аксенов. По его словам, вооружение, которое США поставили Украине, «с огромной долей вероятности» не доберется до места назначения — атаку пресекут российские военные.

Поставки американского оружия

В апреле Аксенов рассказал об участи американского оружия на Украине. Он заявил, что данное вооружение окажется в руках воинов-освободителей и станет трофеем.

Глава Крыма уточнил, что теперь ленд-лиз ассоциируется не с помощью, а с пособничеством нацистским преступникам. По словам Аксенова, в настоящее время США находятся на неправильной стороне истории.

Чем это заканчивается, они могли бы узнать, просто изучив биографии идолов современной украинской государственности — от Мазепы и Петлюры до Бандеры и Шухевича. Но конгрессмены не знают ни историю, ни географию Сергей Аксенов глава Крыма

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение Конгресса США о ленд-лизе для Украины загонит Киев в долговую яму. Он отметил, что будущие поколения украинцев будут расплачиваться за боеприпасы, технику и продовольствие, которые Соединенные Штаты поставляют Киеву.

Политик также назвал понятными мотивы Вашингтона, где было принято решение о представлении кредита Украине — ленд-лиз увеличит прибыль военных корпораций США в несколько раз, уверен Володин. По его словам, после получения СССР вооружения от Америки по ленд-лизу во время Второй мировой войны Россия продолжала возвращать долги по этому кредиту до 2006 года.