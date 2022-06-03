Аксенов предостерег Украину от удара по Крыму

Аксенов заявил, что ракетные удары по Крыму обернутся для Украины такими же мерами

Заявления Киева о возможных ударах по Крыму могли бы обернуться для Украины такими же мерами. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича сообщали, что Киев якобы готов обстреливать Крым из вооружения, которое поставлено из США, «если будет такая необходимость».

Аксенов также отреагировал на слова Арестовича о том, что полуостров якобы уже успешно бомбили. «Если бы Украина действительно нанесла "успешные»" удары по Крыму, то Киев уже давно трубил бы об этой "перемоге" на весь мир», — написал глава полуострова.

Он уверен, что в таком случае российская сторона нанесла бы удары по центру принятия решений в Киеве. Власти Украины уже предупреждены о подобных последствиях в случае, если ВСУ нанесут удар американским оружием по территории России, сообщил Аксенов.

По его словам, вооружение, которое США поставили Украине, «с огромной долей вероятности» не доберется до места назначения — атаку пресекут российские военные.