Глава Крыма Аксенов заявил, что американское оружие на Украине станет трофеем

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал об участи американского оружия на Украине. Он написал в Telegram, что данное вооружение окажется в руках воинов-освободителей и станет трофеем.

Он уточнил, что теперь ленд-лиз ассоциируется не с помощью, а с пособничеством нацистским преступникам. По словам Аксенова, в настоящее время США находятся на неправильной стороне истории.

«Чем это заканчивается, они могли бы узнать, просто изучив биографии идолов современной украинской государственности — от Мазепы и Петлюры до Бандеры и Шухевича. Но конгрессмены не знают ни историю, ни географию», — заявил глава республики.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение Конгресса США о ленд-лизе для Украины загонит Киев в долговую яму. Он отметил, что будущие поколения украинцев будут расплачиваться за боеприпасы, технику и продовольствие, которые Соединенные Штаты поставят Киеву.

29 апреля палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу — это упростит оказание военной помощи Киеву.