В Минобороны России рассказали о значительных потерях подразделений ВСУ за 22 июня

Ряд подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесли на последние сутки значительные потери. Об этом в четверг, 23 июня, рассказал журналистам официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В частности, разбитый под поселком Мирная Долина в Луганской Народной Республике (ЛНР) 34-й батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ за двое суток потерял свыше 150 человек убитыми и порядка 450 раненых.

«В каждой из рот данного батальона — не более 15-20 солдат. Младший командный состав бросил своих подчиненных и дезертировал из района боевых действий», — отметил Конашенков.

Также он привел в пример 30-ю механизированную бригаду ВСУ, развернутую в районе населенного пункта Клиновое Донецкой Народной Республики (ДНР). По словам представителя российского военного ведомства, в ее подразделениях в результате боев осталось менее половины личного состава, еще свыше 170 солдат и офицеров эвакуированы из района боевых действий с тяжелыми ранениями.

Накануне, 22 июня, генерал-лейтенант Конашенков сообщал, что резервы для восполнения потерь ВСУ исчерпаны. По информации российского военного ведомства, в прилегающих к зоне боевых действий территориях Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей проводится принудительная мобилизация, сопровождающаяся блокированием населенных пунктов полицией, которая задерживает мужчин всех подпадающих под набор в войска возрастных групп.