В Минобороны России заявили об исчерпании резервов для восполнения потерь ВСУ
В Министерстве обороны России заявили об исчерпании резервов для восполнения потерь ВСУ
Резервы для восполнения потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) исчерпаны. Об этом во вторник, 21 июня, заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По информации российского военного ведомства, в прилегающих к зоне боевых действий территориях Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей проводится принудительная мобилизация.
«Мероприятия сопровождаются блокированием населенных пунктов органами национальной полиции. Задерживаются мужчины всех возрастных групп, подлежащих мобилизации», — отметил Конашенков.