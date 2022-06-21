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В Минобороны России заявили об исчерпании резервов для восполнения потерь ВСУ

В Министерстве обороны России заявили об исчерпании резервов для восполнения потерь ВСУ

Фото: Jorge Silva / Reuters

Резервы для восполнения потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) исчерпаны. Об этом во вторник, 21 июня, заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По информации российского военного ведомства, в прилегающих к зоне боевых действий территориях Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей проводится принудительная мобилизация.

«Мероприятия сопровождаются блокированием населенных пунктов органами национальной полиции. Задерживаются мужчины всех возрастных групп, подлежащих мобилизации», — отметил Конашенков.

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