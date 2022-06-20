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Минобороны доложило о значительных потерях ВСУ

Минобороны России доложило о значительных потерях в 14-й механизированной бригаде ВСУ

Фото: Roman Baluk / Reuters

За время проведения спецоперации Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери. Об этом доложили журналистам в понедельник, 20 июня, в Министерстве обороны России.

В ведомстве пояснили, что 14-я механизированная бригада ВСУ, начиная с 19 мая, потеряла убитыми и раненными более 2,1 тысячи солдат. Кроме того, свыше 800 украинцев отказались ехать в район боевых действий из-за низкого морально-психологического состояния, уточнили в Минобороны.

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Также в 10-й украинской горно-штурмовой бригаде около 100 военнослужащих разведывательного подразделения из-за массового неповиновения командирам вывезли в Кременчуг для проведения расследования, указали в российском военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что большая часть командования 30-й механизированной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи.

Российским войскам с начала проведения спецоперации на Украине удалось уничтожить 208 самолетов, 132 вертолета, 1260 беспилотных летательных аппаратов, 345 зенитных ракетных комплекса, 3696 танков и других боевых бронированных машин, 576 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2055 орудий полевой артиллерии и минометов.

Спецоперация России началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь республикам Донбасса.

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Анна Щербакова
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