Раскрыто число сдавшихся в плен под Лисичанском бойцов ВСУ

Помощник главы МВД ЛНР Киселев сообщил о сдаче 600 бойцов ВСУ под Лисичанском

Около 600 украинских боевиков, среди которых есть и раненые, сдались в плен союзным силам под Лисичанском. Об этом ТАСС рассказал помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

«Я полагаю, что не более 600 человек [сдались в плен под Лисичанском], это с ранеными, большая часть убежала врассыпную через Мирную Долину (поселок в 17 км от Лисичанска — прим. «Ленты.ру») в Лисичанск. Погибших в разы больше», — сообщил он.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенных пунктов Горское и Золотое в Луганской народной республике (ЛНР). Представитель ведомства уточнил, что Южная группировка войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина завершила разгром окруженной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в горском котле.

В Минобороны также сообщили, что группировки войск Центр Вооруженных сил (ВС) России блокировали Лисичанск с юга. Он отметил, что за пять дней было освобождено 11 населенных пунктов, в том числе крупные поселки Лоскутовка, Мирная Долина, Устиновка.

