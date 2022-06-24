Минобороны сообщило о блокировке Лисичанска с юга

Минобороны сообщило, что группировки войск Центр ВС России блокировали Лисичанск с юга

Группировки войск Центр Вооруженных сил (ВС) России блокировали Лисичанск с юга. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.

«Соединения и воинские части группировки войск "Центр" под командованием генерал-полковника Александра Лапина, прорвав хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили противостоящего противника, и, развивая наступление, блокировали город Лисичанск с юга», — сообщил он.

Конашенков отметил, что за пять дней было освобождено 11 населенных пунктов, в том числе крупные поселки Лоскутовка, Мирная Долина, Устиновка.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенных пунктов Горское и Золотое в Луганской народной республике (ЛНР). Представитель ведомства уточнил, что Южная группировка войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина завершила разгром окруженной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в горском котле.