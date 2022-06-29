Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин оценил намерение глав G7 сфотографироваться «круче него»

Путин назвал отвратительным зрелищем желание лидеров G7 сфотографироваться «круче него»

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин прокомментировал обсуждения лидеров стран «Большой семерки» (G7) своей фотографии с голым торсом на коне и выражение ими желания раздеться для фотографии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не знаю, как они хотели раздеться: по пояс, ниже пояса, но думаю, это было бы отвратительное зрелище», — сказал он.

26 июня главы G7 вспомнили за обеденным столом российского лидера. Готовясь сфотографироваться, премьер Великобритании Борис Джонсон спросил остальных, оставлять или снимать им пиджаки, чтобы выглядеть круче российского лидера. После этого канадский премьер Джастин Трюдо сказал, что они устроят показ верховой езды с голым торсом, а Джонсон заявил, что они должны показать свои грудные мышцы.

Пользователи сети в ответ высмеяли лидеров G7. В частности, один из юзеров задался вопросом, обсуждаются ли вообще на саммите «Большой семерки» более серьезные вещи.

Российский президент был сфотографирован обнаженным по пояс верхом на лошади во время отдыха в республике Тыва в августе 2009 года. В то время он занимал пост председателя правительства России.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин оценил намерение глав G7 сфотографироваться «круче него»
Украина разорвет отношения с Сирией из-за признания ДНР и ЛНР
Психолог назвал способ получения удовольствия от работы
Обвиненный в педофилии певец Ар Келли получил 30 лет тюрьмы
Путин опроверг информацию о теракте в Кременчуге
Путин подтвердил свою позицию насчет спецоперации на Украине
Путин рассказал о последствиях размещения военных сил НАТО в Финляндии и Швеции
Появилось видео наставлений Смолова Овечкину перед дебютом хоккеиста в футболе
Путин оценил призывы Запада продолжать боевые действия на Украине
Блогер оживил гостиную с помощью неона и столкнулся с непониманием подписчиков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.