Путин оценил намерение глав G7 сфотографироваться «круче него»

Путин назвал отвратительным зрелищем желание лидеров G7 сфотографироваться «круче него»

Президент России Владимир Путин прокомментировал обсуждения лидеров стран «Большой семерки» (G7) своей фотографии с голым торсом на коне и выражение ими желания раздеться для фотографии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не знаю, как они хотели раздеться: по пояс, ниже пояса, но думаю, это было бы отвратительное зрелище», — сказал он.

26 июня главы G7 вспомнили за обеденным столом российского лидера. Готовясь сфотографироваться, премьер Великобритании Борис Джонсон спросил остальных, оставлять или снимать им пиджаки, чтобы выглядеть круче российского лидера. После этого канадский премьер Джастин Трюдо сказал, что они устроят показ верховой езды с голым торсом, а Джонсон заявил, что они должны показать свои грудные мышцы.

Пользователи сети в ответ высмеяли лидеров G7. В частности, один из юзеров задался вопросом, обсуждаются ли вообще на саммите «Большой семерки» более серьезные вещи.

Российский президент был сфотографирован обнаженным по пояс верхом на лошади во время отдыха в республике Тыва в августе 2009 года. В то время он занимал пост председателя правительства России.