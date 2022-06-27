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В сети высмеяли лидеров G7 за желание сфотографироваться «круче Путина»

В Twitter высмеяли лидеров «Большой семерки» за желание сфотографироваться «круче Путина»

Фото: Markus Schreiber / Reuters

Пользователи Twitter высмеяли желание лидеров стран «Большой семерки» сфотографироваться на саммите «круче Путина». Свое мнение они высказали в комментариях к публикации издания Daily Mail в соцсети.

В частности, @magodigee усомнился в том, что каждый из лидеров «Семерки» способен оголить свой торс. @scanlines80 задался вопросом, обсуждаются ли вообще на этом саммите более серьезные вопросы.

@ncheks2005 напомнил, что на фото, о котором вспомнили главы G7, Путин запечатлен верхом на коне, тогда как президент США Джо Байден не способен удержаться на велосипеде. @KigumeR также выразил сомнения в их возможности прокатиться на лошади без рубашки, а @BidenSuperfan1 и вовсе заявил, что вес Джонсона «способен сломать хребет любому коню».

Ранее сообщалось, что главы G7 вспомнили российского лидера за обеденным столом. Готовясь сфотографироваться, премьер Великобритании Борис Джонсон спросил остальных, оставлять или снимать им пиджаки, чтобы выглядеть круче российского лидера. После этого канадский премьер Джастин Трюдо сказал, что они устроят показ верховой езды с голым торсом, а Джонсон заявил, что они должны показать свои грудные мышцы.

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Марина Совина
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