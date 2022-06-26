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Обсуждающие фотографии Путина лидеры «Большой семерки» попали на видео

Лидеры «Большой семерки» захотели сфотографироваться на саммите «круче Путина»

Лидеры «Большой семерки» на саммите G7, проходящем в Германии, вспомнили президента России Владимира Путина. Видео за обеденным столом публикует РИА Новости.

Готовясь сфотографироваться, премьер Великобритании Борис Джонсон спросил остальных, оставлять или снимать им пиджаки, чтобы выглядеть круче российского лидера. На кадрах слышен разговор лидеров «Большой семерки».

Канадский премьер Джастин Трюдо сказал, что они устроят показ верховой езды с голым торсом. На что Джонсон заявил, что они должны показать свои грудные мышцы.

Российский президент во время отдыха в республике Тыва в августе 2009 года был сфотографирован обнаженным по пояс верхом на лошади.

Саммит «Большой семерки» под председательством Германии проходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварии с участием лидеров Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии и Индонезии. Президент Украины Владимир Зеленский также примет участие по видеосвязи.

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Любовь Ширижик
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Обсуждающие фотографии Путина лидеры «Большой семерки» попали на видео
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