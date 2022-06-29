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Путин опроверг информацию о теракте в Кременчуге

Президент России Путин опроверг информацию о теракте в Кременчуге Полтавской области
Владимир Путин

Владимир Путин . Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин опроверг информацию о теракте в городе Кременчуг Полтавской области. Его слова передает ТАСС.

По словам Путина, в Кременчуге не было никакого теракта, а российская армия в ходе спецоперации не бьет ни по каким гражданским объектам.

Ранее Министерство обороны России отчиталось об уничтожении ангара с вооружением в Кременчуге. По данным российских военных, там хранилось западное оружие, которое планировалось направить украинской группировке войск в Донбасс.

Позже в сети распространились кадры пожара в местном торговом центре. Киев обвинил Москву в ракетном ударе по зданию. Однако официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала обвинения фейками.

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Марина Совина
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