Путин раскритиковал Джонсона за слова о «токсичной маскулинности»

Путин оценил слова Джонсона о том, что женщина не начала бы военную спецоперацию

Президент России Владимир Путин назвал «не очень корректной» ссылкой слова британского премьер-министра Бориса Джонсона о том, что женщина во главе России не начала бы спецоперацию. Об этом сообщает РИА Новости.

Он напомнил события из новейшей истории, когда Маргарет Тэтчер приняла решение о начале военных действий против Аргентины за Фолклендские острова. «Вот женщина приняла решение о начале военных действий, где эти острова и где Британия. И продиктовано это не чем иным, как имперскими амбициями, подтверждением своего имперского статуса», — сказал российский лидер.

29 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также отреагировал на это утверждение Джонсона. «Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований», — отреагировал пресс-секретарь главы российского государства.

Ранее британский премьер Борис Джонсон заявил, что боевые действия — это результат «токсичной маскулинности». В связи с этим он призвал к тому, чтобы больше женщин занимало руководящие должности.