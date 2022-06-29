Кремль ответил на слова Джонсона о «токсичной маскулинности» Путина

Песков о заявлении Джонсона про Путина: Фрейд мечтал бы о таком объекте для исследований

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что если бы в России был президент женского пола, он не начал бы спецоперацию на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований», — отреагировал пресс-секретарь главы российского государства.

Ранее британский премьер Борис Джонсон заявил, что боевые действия — это результат «токсичной маскулинности». В связи с этим он призвал к тому, чтобы больше женщин занимало руководящие должности.

До этого премьер отметил, что Лондон вряд ли окажется в состоянии войны с Москвой в связи с ситуацией на Украине, так как британское правительство, напротив, старается, чтобы боевые действия не вышли за пределы украинской территории.