Джонсон оценил вероятность войны Великобритании с Россией

Борис Джонсон заявил, что Британия не окажется в состоянии войны из-за ситуации на Украине

Великобритания не окажется в состоянии войны с Россией из-за ситуации на Украине. Так оценил вероятность военного конфликта между Москвой и Лондоном премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, передает Reuters.

«Я не считаю, что до этого дойдет. И, конечно, мы очень усердно работаем над гарантиями того, что эта ситуация не выйдет за пределы Украины», — заявил глава британского кабмина.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес обратился к Борису Джонсону с просьбой нарастить военные расходы и увеличить оборонный бюджет страны к 2028 году. Он попросил выделять дополнительные 10 миллиардов фунтов стерлингов (более 650 миллиардов рублей) в год на военные расходы.

До этого начальник Генштаба Соединенного Королевства Тони Радакин заявил, что Великобритании придется несколько лет восполнять запасы оружия из-за их сокращения на фоне поставок вооружений Украине.