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Джонсона попросили увеличить оборонный бюджет Великобритании

Daily Mail: министр обороны Уоллес попросил Джонсона увеличить оборонный бюджет Британии
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Reuters

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обратился к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой нарастить военные расходы и увеличить оборонный бюджет к 2028 году. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на соответствующее письмо.

Так, Уоллес просит выделять дополнительные 10 миллиардов фунтов стерлингов (более 650 миллиардов рублей) в год на военные расходы. Кроме того, ожидается, что министр попросит главу правительства увеличить годовой оборонный бюджет страны с 2 до 2,5 процента ВВП к 2028 году.

Издание отмечает, что в письме Уоллес также заявляет о заметных недостатках в оборонных возможностях Великобритании, в том числе о нехватке дронов, пилотов и людей для службы на атомных подводных лодках.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими представителями руководства страны в Киеве обсудил поставки стране тяжелого вооружения и систем противовоздушной обороны (ПВО), а также экономическую поддержку Киева и усиление санкционного давления на Москву.

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Марина Совина
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