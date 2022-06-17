На Украине раскрыли повестку переговоров Зеленского и Джонсона

Андрей Ермак заявил, что Зеленский обсудил с Джонсоном поставки Киеву ПВО

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак раскрыл повестку переговоров руководства республики с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом пишет ТАСС.

По словам Ермака, на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими представителями руководства республики Джонсон обсудил поставки стране тяжелого вооружения и систем противовоздушной обороны (ПВО), а также экономическую поддержку Киева и усиление санкционного давления на Москву.

Ранее сообщалось, что 17 июня Борис Джонсон прибыл в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. До этого, 16 июня, с визитом в украинскую столицу приезжали президент Франции Эммануэль Макрон, его румынский коллега Клаус Йоханнис, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги.