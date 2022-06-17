Стало известно о визите Джонсона в Киев

Премьер Британии Джонсон прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Зеленским

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на журналиста британского издания Times.

Британский премьер, прибыв на встречу с Зеленским, заявил, что «рад вернуться» в украинскую столицу. В свою очередь украинский лидер ответил, что «рад снова приветствовать своего друга в Киеве».

16 июня Владимир Зеленский встретился в Киеве с французским коллегой Эммануэлем Макроном, президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги.