Зеленский встретился с лидерами европейских стран

Глава Украины Зеленский встретился с Макроном, Драги, Шольцем и Йоханнисом в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с лидерами европейских стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава республики встретился в украинской столице со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги.

Ранее советник главы МВД Украины Виктор Андрусив заявил, что 16 июня представители европейских стран прибыли в Киев, чтобы вернуть украинскую сторону к переговорам с Россией. «По моей информации, Макрон, Шольц и Драги везут нам кандидатство в ЕС и (...) просьбу вернуться в переговорный процесс с Путиным», — уточнил он.