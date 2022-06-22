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Британия приготовилась несколько лет восполнять запасы оружия из-за Украины

Глава генштаба Радакин заявил, что Британии нужны годы на восполнение оружия из-за Киева

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Великобритании придется несколько лет восполнять запасы оружия из-за их сокращения на фоне поставок вооружений Украине. К этому призвал готовиться Лондон начальник генштаба Соединенного Королевства Тони Радакин, передает РИА Новости.

«Давайте быть честными, мы говорим о годах, потому что на самом деле невозможно по щелчку получить быстрое производство, когда речь идет о современном вооружении», — уточнил глава генштаба. По его словам, такое положение вещей вызвано большими объемами поставок оружия Киеву и ограниченностью оружейного производства в Британии.

Радакин добавил, что скорость расхода оружия украинской стороной представляет значительную проблему. Он отметил, что британское правительство должно сотрудничать с поставщиками, работающими в оборонной промышленности.

12 мая министр обороны королевства Бен Уоллес рассказал, что Великобритания скупает по всему миру советское и российское оружие, чтобы впоследствии передать его Украине. По его словам, запасами соответствующей российской техники обладают 23 страны.

Мировая история санкций
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Виктория Кондратьева
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