В Британии рассказали о покупке советской и российской техники для Украины

Минобороны Британии сообщило о скупке российской техники для поставок на Украину

Великобритания скупает по всему миру советское и российское оружие, чтобы впоследствии передать его Украине. Об этом рассказал министр обороны королевства Бен Уоллес, сообщает издание The Wall Street Journal.

Министр отметил, что запасами российской техники обладают 23 страны.

«Если вы действительного хотите доставить их украинцам завтра утром, чтобы они могли продолжать воевать, найдите то, на чем они умеют, найдите то, что им нужно», — подчеркнул Уоллес.

В апреле Россия направила ноту всем странам по поводу поставок вооружений Украине, в том числе США. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки, комментируя это, заявила, что США «не будут спекулировать на пустых угрозах» российских властей.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Запада проводят соревнования в том, кто поставит больше вооружений на Украину, говоря при этом, что они за мир.