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Россия направила всем странам ноту по поводу поставок вооружений Украине

МИД: Россия направила всем странам ноту по поводу поставок вооружений Киеву, включая США
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Pool / Reuters

Россия направила ноту всем странам по поводу поставок вооружений Украине, в том числе США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Захарову.

Захарова, комментируя публикацию The Washington Post о подобной ноте Москвы, подтвердила, что она была отправлена в ряд государств. На вопрос журналистов о том, в какие именно страны направили ноту, представитель ведомства ответила «во все».

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Марина Совина
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