Россия направила США ноту из-за поставок оружия Украине

WP сообщает, что Москва направила Вашингтону ноту из-за поставок вооружений Украине

Россия, предположительно, направила США ноту из-за поставок оружия Украине. Об этом со ссылкой на The Washington Post (WP) сообщает РИА Новости.

По информации издания, указанная нота была направлена Москвой на фоне объявления новой военной помощи Киеву от Вашингтона на 800 миллионов долларов. «Мы призываем США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая подразумевает непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности», — цитирует документ WP.

В американском Госдепартаменте эту информацию не прокомментировали.

Ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что Вашингтон рассчитывает завершить отправку всей военной помощи Украине в рамках нового пакета на 800 миллионов долларов в течение месяца. По его словам, доставка помощи потребует множества транспортных авиарейсов «на протяжении многих дней».