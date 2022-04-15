Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Пентагоне раскрыли сроки поставки оружия Украине на 800 миллионов долларов

Пентагон: США отправят Украине военную помощь на 800 миллионов долларов в течение месяца

РИА Новости

Вашингтон рассчитывает завершить отправку всей военной помощи Украине в рамках нового пакета на 800 миллионов долларов в течение месяца, заявил высокопоставленный представитель Пентагона, пишет РИА Новости.

По словам политика, отправка оружия за рубеж, как правило, осуществляется спустя три-четыре дня после официального одобрения американским правительством. «Нам потребуется в общей сложности до четырех недель, чтобы совершить отправку», — раскрыл он сроки поставки 800-миллионного пакета на Украину.

Материалы по теме:
«Тела закопали на заднем дворе» Как в Донбассе расследуют военные преступления и разыскивают виновных
«Тела закопали на заднем дворе»Как в Донбассе расследуют военные преступления и разыскивают виновных
12 апреля 2022
«Самое страшное уже позади» Как города и поселки Донбасса возвращаются к мирной жизни после ожесточенных боев
«Самое страшное уже позади»Как города и поселки Донбасса возвращаются к мирной жизни после ожесточенных боев
13 апреля 2022

Ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что оборонная помощь на 800 миллионов долларов от США пока не дошла до Украины.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Как отметили в Кремле, в ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Крейсер «Москва» затонул во время шторма
Глава Южной Осетии оспорит дату второго тура выборов
Кадыров пристыдил украинские власти за «немолодых» бойцов
В США рассказали о резком росте оборонных расходов стран Евросоюза
Армения начала платить за российский газ в рублях
Семья из Подмосковья рассказала о замене в квартире лошадей лосями
В Пентагоне раскрыли сроки поставки оружия Украине на 800 миллионов долларов
В центре Гамалеи назвали сроки третьей фазы исследования назальной вакцины
Биткоину предсказали подорожание до 100 тысяч долларов
Сербия снизит газовую зависимость от России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.