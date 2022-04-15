В Пентагоне раскрыли сроки поставки оружия Украине на 800 миллионов долларов

Пентагон: США отправят Украине военную помощь на 800 миллионов долларов в течение месяца

Вашингтон рассчитывает завершить отправку всей военной помощи Украине в рамках нового пакета на 800 миллионов долларов в течение месяца, заявил высокопоставленный представитель Пентагона, пишет РИА Новости.

По словам политика, отправка оружия за рубеж, как правило, осуществляется спустя три-четыре дня после официального одобрения американским правительством. «Нам потребуется в общей сложности до четырех недель, чтобы совершить отправку», — раскрыл он сроки поставки 800-миллионного пакета на Украину.

Ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что оборонная помощь на 800 миллионов долларов от США пока не дошла до Украины.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Как отметили в Кремле, в ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины».